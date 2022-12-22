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Святкував день народження: російський пропагандист Дмитро Рогозін отримав поранення сідниць та голови у Донецьку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Святкував день народження: російський пропагандист Дмитро Рогозін отримав поранення сідниць та голови у Донецьку

Скріншот з відео

Дмитро Рогозін отримав поранення та був госпіталізований після обстрілу Донецька.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили про те, що політика і колишнього генерального директора державної корпорації з космічної діяльності «Роскосмос» Дмитра Рогозіна було поранено нібито під час обстрілу Донецька "з боку ЗС України".

"На околиці Донецька обстріляли готель, в якому в останні проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович отримав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життя немає", — сказав співрозмовник російських "ЗМІ".

Поранення отримали також особи, які його супроводжували.

"Удар носив явно цілеспрямований характер. Фахівці схиляються до того, що для удару було використано 155-міліметрову самохідну артилерійську установку CAESAR, розроблену і вироблену французькою фірмою Nexter", — додав помічник Рогозіна.

Також є інформація, що Дмитра Рогозіна поранено під час обстрілу ресторану «Шеш-Беш» у Донецьку, де політик відзначав свій день народження.

За даними ЗМІ, колишній глава «Роскосмосу» отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.

Обстріл Донецька

Раніше експерти розповіли, чому Росія сама обстрілює Донецьк та Білгород. Щоб роздратувати людей, окупанти цілеспрямовано обирають для обстрілу лікарні.

Нагадаємо, що 18 грудня 2022 року у тимчасово окупованому Донецьку лунали вибухи. Під обстріл потрапили «Донбас-Арена» та лікарня. У місті спалахнули пожежі. В атаках на місто окупанти традиційно звинуватили ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
302
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