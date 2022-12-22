Святкував день народження: російський пропагандист Дмитро Рогозін отримав поранення сідниць та голови у Донецьку

Дмитро Рогозін отримав поранення та був госпіталізований після обстрілу Донецька.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили про те, що політика і колишнього генерального директора державної корпорації з космічної діяльності «Роскосмос» Дмитра Рогозіна було поранено нібито під час обстрілу Донецька "з боку ЗС України".

"На околиці Донецька обстріляли готель, в якому в останні проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович отримав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життя немає", — сказав співрозмовник російських "ЗМІ".

Поранення отримали також особи, які його супроводжували.

"Удар носив явно цілеспрямований характер. Фахівці схиляються до того, що для удару було використано 155-міліметрову самохідну артилерійську установку CAESAR, розроблену і вироблену французькою фірмою Nexter", — додав помічник Рогозіна.

Також є інформація, що Дмитра Рогозіна поранено під час обстрілу ресторану «Шеш-Беш» у Донецьку, де політик відзначав свій день народження.

За даними ЗМІ, колишній глава «Роскосмосу» отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.

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Обстріл Донецька

Раніше експерти розповіли, чому Росія сама обстрілює Донецьк та Білгород. Щоб роздратувати людей, окупанти цілеспрямовано обирають для обстрілу лікарні.

Нагадаємо, що 18 грудня 2022 року у тимчасово окупованому Донецьку лунали вибухи. Під обстріл потрапили «Донбас-Арена» та лікарня. У місті спалахнули пожежі. В атаках на місто окупанти традиційно звинуватили ЗСУ.

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