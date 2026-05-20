Свириденко: Кабмін разом із міжнародними партнерами готує стратегію «Економіка майбутнього» для України

Проєкт стратегії передбачає підвищення середніх темпів зростання ВВП до 6% на рік, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«В основу цієї стратегії закладено правила ЄС — насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетики, аграрного сектору, транспорту, машинобудування, ІТ та критичних мінералів», — повідомила прем’єр-міністерка.

Проєкт стратегії також передбачає підвищення продуктивності праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частки інвестицій у ВВП — із довоєнних 16% до 24–30% щороку.

Уряд представив проєкт «Економіки майбутнього» та шлях її реалізації учасникам міжнародної консультативної бізнес-ради, засідання якої відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Раніше Зеленський анонсував підготовку комплексної економічної стратегії, яка дасть Україні більше економічного зростання та дозволить створити більше можливостей для того, щоб українці залишалися й створювали робочі місця в Україні.

