Свириденко очолить уряд: Зеленський пропонує посаду організаторці ключової угоди Трампа

Потенційна прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати новою прем’єр-міністеркою України в межах чергового оновлення складу уряду. Свириденко опинилася в центрі міжнародної уваги на початку року, коли підписала важливу угоду з адміністрацією Дональда Трампа щодо доступу США до українських корисних копалин. Це один із ключових пунктів для Вашингтона у контексті перемовин із Росією.

Про це пише Independent.

Ротації в Кабміні України

39-річна Свириденко від листопада 2021 року обіймає посади першої віцепрем’єрки та міністерки економіки. Вона була призначена для відновлення української економіки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, що суттєво ускладнило місію посадовиці.

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У понеділок відбулася зустріч Зеленського зі Свириденко. Сторони обговорили «виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, досягнутих під час нещодавньої конференції з відновлення України».

Очікується, що Верховна Рада затвердить кандидатуру Свириденко очільницею уряду. Вона змінить на посаді Дениса Шмигаля, який, згідно з повідомленнями ЗМІ, може очолити Міністерство оборони.

Видання зазначило, що ця перестановка в уряді відбувається у критичний момент, коли Україна намагається активізувати економічне зростання та зміцнити оборонну галузь.

Роль Свириденко в угоді зі США про копалини

На початку 2025 року Свириденко привернула увагу міжнародної спільноти, підписавши важливу угоду з адміністрацією Трампа про доступ США до українських корисних копалин. Це один із ключових пунктів Білого дому у контексті переговорів з Росією. Цей документ також сприяв відновленню діалогу між Трампом і Зеленським, який раніше опинився під загрозою через напружені особисті стосунки.

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Свириденко неодноразово наголошувала, що США є стратегічним партнером України. Вона активно працювала з американською стороною, щоб досягти компромісу. 30 квітня міністерка очолила українську делегацію до Вашингтона, де підписала угоду з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Угоду назвали Фондом реінвестування між США та Україною.

Згідно з документом, Сполучені Штати отримують пріоритетний доступ до стратегічних природних ресурсів України, включно з рідкоземельними металами. Також створено спеціальний фонд відновлення, куди Україна має спрямовувати половину всіх майбутніх доходів від видобутку ресурсів.

Попередні варіанти цієї угоди, запропоновані командою Трампа, містили вимогу повернення американської допомоги, отриманої під час війни. Однак, як зазначив Шмигаль, фінальна редакція документа не містить такої вимоги.

«Ще одна важлива віхa на шляху запуску Фонду відновлення між США та Україною: Україна завершила всі необхідні процедури згідно з графіком», — зазначила Свириденко після підписання.

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Ця домовленість стала кроком до нормалізації відносин між Трампом і Зеленським, які загострилися раніше, зокрема після гучної суперечки в Білому домі, у якій також брав участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Угода, яка враховує інтереси обох сторін — стратегічні вимоги Вашингтона та контроль Києва над своїми ресурсами та інфраструктурою — була високо оцінена і в Україні, і за її межами.

«Це угода win-win і вона написана дружньою мовою. Йдеться про інвестиції, інвестиції й ще раз інвестиції», — прокоментував заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Нагадаємо, після пропозиції Зеленського очолити уряд Свириденко розповіла про пріоритетні завдання для майбутнього складу Кабміну: зміцнення економічного потенціалу; розширення програм підтримки українців; масштабування виробництва власної зброї. Найпершим своїм завданням Свириденко назвала забезпечення Сил оборони.

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