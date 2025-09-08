ТСН у соціальних мережах

Політика
760
2 хв

Свириденко показала іноземним дипломатам потрощену Росією будівлю Кабміну (фото)

Іноземні дипломати побачили, який вигляд має зсередини будівля Кабінету після російського обстрілу 7 вересня.

Наталія Магдик
Наслідки атаки на КМУ

Наслідки атаки на КМУ / © Юлія Свириденко

Після однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак російських військ у Києві була пошкоджена будівля Кабінету Міністрів України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Вона показала, який вигляд має зсередини будівля Кабінету та разом з керівниками уряду Ігорем Клименком та Андрієм Сибігою про наслідки атаки поінформували 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Під час екскурсії дипломатам продемонстрували пошкоджені поверхи та розповіли про масштаби удару.

«Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість „Шахедів“ під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах», — наголосили посадовці.

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

Вони також підкреслили, що дії Росії є прямим сигналом про небажання миру та ігнорування дипломатичних зусиль цивілізованого світу.

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

«Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора — двомісячна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже й наше майбутнє», — додали представники уряду.

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

Учасники заходу відзначили, що присутність дипломатів на місці показує підтримку України у боротьбі за існування держави та солідарність із постраждалими від агресії.

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

Наслідки атаки Росії на Кабмін 7 вересня / © Юлія Свириденко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в ніч проти 7 вересня Росія провела масштабну атаку на українські міста. Серед постраждалих — Київ, Одеса та Кривий Ріг, Суми, Запоріжжя. Ворог застосував поєднання ударних безпілотників і наземних ракет для завдання ударів по території України.

