Свириденко в Радбезі ООН закликала посилити тиск на Росію та надати Україні більше систем ППО

Юлія Свириденко

Реклама

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту мирного населення та засобів дальнього ураження для нейтралізації російських військових об’єктів.

Про це пише Укрінформ.

«Окрім слів підтримки, ми цінуємо конкретні дії, які зміцнюють наші оборонні можливості та рятують життя, – сказала прем’єрка. – Росія продовжує обирати вбивства замість припинення війни. Її дії – це навмисні акти терору».

Реклама

Глава уряду підкреслила, що надійні гарантії безпеки мають захищати не лише суверенітет України, а й життя людей, особливо дітей. За її словами, припинення вогню є «необхідною передумовою для успішних переговорів».

Свириденко закликала посилити санкційний тиск на Росію, зокрема ухвалити 19-й пакет санкцій ЄС, повністю відключити Москву від міжнародних фінансових систем, запровадити обмеження проти «тіньового флоту» нафтових танкерів, підвищити тарифи для підриву військової економіки РФ та посилити персональні санкції проти політичного і військового керівництва країни-агресора.

«Доки Москва відкидає мирні ініціативи, необхідно нарощувати дипломатичний, економічний та військовий тиск», – наголосила прем’єрка.

Вона також високо оцінила дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у справі досягнення всеосяжного і справедливого миру. Водночас Свириденко зауважила, що продовження російських атак «підриває й знецінює ці зусилля міжнародної спільноти».

Реклама

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не виключає запровадження нових санкцій проти Росії з метою тиску на президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Президент Дональд Трамп згодом заявив, що має намір організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, щоб якнайшвидше завершити війну. Трамп підкреслив, що США будуть використовувати економічні санкції, щоб досягти цієї мети.

У понеділок, 25 серпня, американський президент застеріг, що Росія може зазнати «дуже серйозних наслідків», якщо не припинить війну в Україні. Він заявив журналістам в Овальному кабінеті, що готовий «дуже рішуче втрутитися», якщо угода про припинення бойових дій не буде досягнута протягом найближчих двох тижнів.