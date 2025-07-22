Свириденко заявила, що в українському суспільстві "перебільшується" проблема корупції

Юлія Свириденко

Реклама

Нова прем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала «перебільшеною» проблему корупції в Україні.

В інтерв’ю Bloomberg Свириденко послалася на неназвані опитування, згідно з якими, хоча переважна більшість українців вважає, що хабарництво широко розповсюджене, «набагато менше людей стикалися з ним особисто».

«Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання посилюється і перебільшується», — вважає Свириденко.

Реклама

Водночас зовнішні спостерігачі, за її словами, «оцінюють Україну за іншими показниками».

Прем’єрка також виступила на захист рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що кандидат був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ та Європейська комісія.

«Кабмін діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, проголосували колегіально і відправили рішення назад до комісії», — сказала Свириденко.

Варто зазначити, що в опитуванні Socis за лютий 2025 року йдеться, що більшість українців (57,4% опитаних) вважають, що влада в цілому несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в країні.

Реклама

У високому рівні корупції українці також звинувачують антикорупційні органи (39,3%), президента (35,6%), самих людей та суспільство (31,6%), Верховну Раду (30,2%) та уряд (24,9%).

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада підтримала в цілому скандальний законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.