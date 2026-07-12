Свириденко зустрілася з Зеленським: що сказала про свою відставку

Юлія Свириденко залишає посаду прем'єр-міністерки України, проте залишається в команді влади

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Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади прем’єр-міністерки України і зустрілася з президентом Зеленським, щоб обговорити, де вона працюватиме далі.

Про це поки ще прем’єрка повідомила у соцмережах.

За словами Юлії Свириденко, під час зустрічі з президентом вони детально обговорили виклики, які зараз стоять перед Україною, а також «зміни, необхідні для посилення роботи Уряду та відносин з міжнародними партнерами».

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«Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України. Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави у час великих викликів. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупинити серцебиття нашої держави — економіку», — наголосила вона.

Судячи із заяви, попри відставку з посади прем’єрки, Юлія Свириденко залишається в команді Зеленського. Вона зазначила, що вже обговорила з главою держави подальші кроки та формат своєї майбутньої роботи.

«Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру», — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і запропонував прем’єрці Свириденко іншу посаду.

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Нагадаємо, Верховна Рада погодила призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки у липні 2025 року. До цього вона очолювала Міністерство економіки. У результаті «рокировки» тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль став міністром оборони, а згодом — міністром енергетики.

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