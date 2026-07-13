- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
Свиридено офіційно подала заяву про відставку до Верховної Ради
Офіційну заяву про відставку очільниці Кабміну Юлії Свириденко вже передано на розгляд Верховної Ради.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
«До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко», — повідомив він.
За словами Стефанчука, парламент розгляне звільнення Свириденко найближчим часом «відповідно до встановленої процедури».
Голова Верховної Ради подякував прем’єрці за роботу на чолі уряду «у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування України на шляху до Європейського Союзу».
Відставка уряду: останні новини
Нагадаємо, 12 липня, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і запропонував прем’єрці Свириденко іншу посаду.
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, хто може очолити новий уряд замість Свириденко. За його словами, вже визначено ймовірного нового главу уряду, а також сформовано попередній список міністрів, які можуть зберегти свої посади або очолити нові відомства.
Раніше ми писали, коли нардепи звільнять Свириденко і призначать нового прем’єра.