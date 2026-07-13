Свиридено офіційно подала заяву про відставку до Верховної Ради

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко йде зі своєї посади / © Володимир Зеленський

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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява про відставку Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко», — повідомив він.

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За словами Стефанчука, парламент розгляне звільнення Свириденко найближчим часом «відповідно до встановленої процедури».

Голова Верховної Ради подякував прем’єрці за роботу на чолі уряду «у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування України на шляху до Європейського Союзу».

Відставка уряду: останні новини

Нагадаємо, 12 липня, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і запропонував прем’єрці Свириденко іншу посаду.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, хто може очолити новий уряд замість Свириденко. За його словами, вже визначено ймовірного нового главу уряду, а також сформовано попередній список міністрів, які можуть зберегти свої посади або очолити нові відомства.

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Раніше ми писали, коли нардепи звільнять Свириденко і призначать нового прем’єра.

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Дата публікації 20:20, 12.07.26 Кількість переглядів 101 Зеленський розпускає уряд? Відставка Свириденко й топ кандидатів на посаду прем’єра!

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