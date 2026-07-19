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Сибіга емоційно відреагував на удар по Києву та назвав Путіна "боягузом"
Очільник МЗС знову закликав партнерів посилити тиск на РФ та розблокувати пакет санкцій.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на масований російський удар по Києву в ніч проти 19 липня.
Свою заяву він опублікував у соцмережі.
«Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з президентом Зеленським, щоб припинити війну, продовжує вести війну проти цивільних. Ми закликаємо до відповідних і рішучих дій. Нам потрібен нищівний тиск на Москву, щоб припинити цей терор», — зазначив Сибіга.
Сибіга наголосив, що світ не повинен робити пауз у тиску на Кремль. Він закликав Європейський Союз негайно розблокувати 21-й пакет санкцій, а союзників України без затримок виконати домовленості щодо постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет.
Атака по Україні 19 липня — що відомо
У ніч на 19 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши цілей. ППО знешкодила 126 цілей, серед яких 18 ракет та 108 дронів.
Під основним ударом перебував Київ — там загинула одна людина, ще 15 — постраждали. У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п’яти районах. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.