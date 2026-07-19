Сибіга емоційно відреагував на удар по Києву та назвав Путіна "боягузом"

Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на масований російський удар по Києву в ніч проти 19 липня.

Свою заяву він опублікував у соцмережі.

«Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з президентом Зеленським, щоб припинити війну, продовжує вести війну проти цивільних. Ми закликаємо до відповідних і рішучих дій. Нам потрібен нищівний тиск на Москву, щоб припинити цей терор», — зазначив Сибіга.

Реклама

Сибіга наголосив, що світ не повинен робити пауз у тиску на Кремль. Він закликав Європейський Союз негайно розблокувати 21-й пакет санкцій, а союзників України без затримок виконати домовленості щодо постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет.

Атака по Україні 19 липня — що відомо

У ніч на 19 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши цілей. ППО знешкодила 126 цілей, серед яких 18 ракет та 108 дронів.

Під основним ударом перебував Київ — там загинула одна людина, ще 15 — постраждали. У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п’яти районах. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Новини партнерів