Сибіга натякнув на гібридну атаку: що стоїть за вибухом на польській залізниці

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з Польщею після інциденту на залізниці, який польська влада розглядає як можливу диверсію.

Про це він написав у соцмережах, коментуючи вибух на ділянці Варшава-Люблін.

"Наша солідарність із дружньою Польщею після акту саботажу на польських залізницях. Сподіваємося, що розслідування дасть чіткі відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас про це попросять.

Це могла бути ще одна гібридна атака з боку Росії — для перевірки реакції. Якщо це так, вона має бути сильною", — зазначив Сибіга.

Що відомо про інцидент

У Польщі, на залізничній ділянці поблизу села Жичин (Мазовецьке воєводство), спрацював вибуховий пристрій, що пошкодив колію та зупинив рух на важливому транспортному сполученні Варшава-Люблін.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не виключає диверсію, однак місцева поліція закликає не робити передчасних висновків і чекає на результати розслідування.