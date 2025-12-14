ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Сибіга назвав Орбана "замороженим російським активом"

Віктор Орбан заявляв, що Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб ЄС обійти його країну в отриманні доступу до заморожених російських активів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Віктор Орбан і Володимир Путін

Віктор Орбан і Володимир Путін / © Associated Press

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга іронічно відреагував на істеричні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав спробу використання Євросоюзом заморожених російських активів «надзвичайно незвичайною та небезпечною справою».

Український міністр перепостив у мережі Х заяву угорського прем’єра, в якій він, зокрема, порівнює використання заморожених російських активів у Європі із «оголошенням війни».

«Найцінніший заморожений актив Росії в Європі», — прокоментував заяви Орбана Андрій Сибіга.

Як повідомлялося раніше, Віктор Орбан заявляв, що Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб ЄС обійти його країну в отриманні доступу до заморожених російських активів.

«Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків», — зазначив угорський прем’єр, який неприховано намагається підтримувати приязні стосунки з Кремлем.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається привезти на саміт ЄС понад 1,6 млн анкет з антиукраїнського «референдуму», у яких угорці нібито відкинули підтримку України.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie