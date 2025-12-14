Сибіга назвав Орбана "замороженим російським активом"

Віктор Орбан і Володимир Путін / © Associated Press

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга іронічно відреагував на істеричні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав спробу використання Євросоюзом заморожених російських активів «надзвичайно незвичайною та небезпечною справою».

Український міністр перепостив у мережі Х заяву угорського прем’єра, в якій він, зокрема, порівнює використання заморожених російських активів у Європі із «оголошенням війни».

«Найцінніший заморожений актив Росії в Європі», — прокоментував заяви Орбана Андрій Сибіга.

Як повідомлялося раніше, Віктор Орбан заявляв, що Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб ЄС обійти його країну в отриманні доступу до заморожених російських активів.

«Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків», — зазначив угорський прем’єр, який неприховано намагається підтримувати приязні стосунки з Кремлем.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається привезти на саміт ЄС понад 1,6 млн анкет з антиукраїнського «референдуму», у яких угорці нібито відкинули підтримку України.