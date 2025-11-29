ТСН у соціальних мережах

Політика
688
2 хв

Сибіга назвав політика, з якого Путін зробив співучасника терору - і це не Кім Чен Ин

Сибіга наголошує, що російський диктатор хоче за будь-яку ціну продовжити розпочату в Україні війну.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація вночі знову масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Примітно, що Москва робить це у той момент, коли “всі обговорюють пункти мирних планів”.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Мережі Х.

“Росія продовжує втілювати свій «воєнний план» з двох пунктів: вбивати та знищувати”, - наголосив він.

Дипломат акцентував на тому, що Путін “знову використав Віктора Орбана як співучасника свого терору”. Сибіга провів паралель з ударом по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024-го. Тоді угорський прем’єр також перебував у Москві з візитом.

“Цього разу масований напад Росії на столицю України одразу після візиту Орбана та порожніх слів про «мир». Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі”, - заявив Сибіга.

За його словами, кремлівський “фюрер” хоче продовжити війну, яку він “не може виграти” і “відмовляється закінчувати”, будь-якою ціною. Сибіга закликав до додаткової підтримки оборони України, запровадження додаткових санкцій проти Росії і ухвалення рішення про повне використання заморожених російських активів.

“Сила, єдність та тиск на Москву залишаються важливими для просування мирних зусиль та примусу Росії до припинення війни”, - додав очільник МЗС.

Нагадаємо, під час останньої масовано атаки російська армія атакувала Київську область. Зокрема, вночі і зранку столиця перебувала під масованим ударом. Спочатку місто атакували дрони, а потім росіяни запустили ще й ракети. Зокрема, балістичні. Окрім того, Київ могли атакувати реактивні БпЛА.

У двох районах Києва загинули люди. Відомо про двох жертв атаки. Крім того, майже 40 осіб отримали травми.

