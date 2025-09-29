Сибіга назвав причину, чому Путін вирішив атакувати ракетою будівлю уряду в Києві

Атака РФ на Кабмін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін вирішив, що подолав міжнародну ізоляцію. Це спонукало його вперше атакувати будівлю Кабміну в Києві та порушити повітряний простір ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Так, він (Путін - Ред.) провокує. Це елементи гібридної війни, які ми вже бачили в Криму”, - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Україна очікує на рішучі кроки партнерів, аби мати змогу купувати зброю в Америці та Європі. Зокрема, замороження активів РФ. Це буде дієвим інструментом і сильною відповіддю на ескалацію Росії, заявивміністр.

Сибіга назвав “неприйнятною і несерйозною” пропозицію Кремля провести переговори лідера України Володимир Зеленського та “фюрера” РФ Володимира Путіна у Москві. З його слів, Київ готовий до зустрічі, але не на території РФ.

Нагадаємо, вночі проти 7 вересня під час масованої атаки росіяни влучили у будівлю Кабміну. Було пошкоджено дах і верхні поверхи, виникла пожежа. джерел Defense Express повідомили, що в урядову будівлю влучила крилата ракета 9М727 комплексу «Іскандер-К», але її бойова частина, вага якої 450 кг, не вибухнула.