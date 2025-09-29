ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
742
Час на прочитання
1 хв

Сибіга назвав причину, чому Путін вирішив атакувати ракетою будівлю уряду в Києві

Україна чекає на рішучі кроки партнерів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ на Кабмін.

Атака РФ на Кабмін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін вирішив, що подолав міжнародну ізоляцію. Це спонукало його вперше атакувати будівлю Кабміну в Києві та порушити повітряний простір ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Так, він (Путін - Ред.) провокує. Це елементи гібридної війни, які ми вже бачили в Криму”, - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що Україна очікує на рішучі кроки партнерів, аби мати змогу купувати зброю в Америці та Європі. Зокрема, замороження активів РФ. Це буде дієвим інструментом і сильною відповіддю на ескалацію Росії, заявивміністр.

Сибіга назвав “неприйнятною і несерйозною” пропозицію Кремля провести переговори лідера України Володимир Зеленського та “фюрера” РФ Володимира Путіна у Москві. З його слів, Київ готовий до зустрічі, але не на території РФ.

Нагадаємо, вночі проти 7 вересня під час масованої атаки росіяни влучили у будівлю Кабміну. Було пошкоджено дах і верхні поверхи, виникла пожежа. джерел Defense Express повідомили, що в урядову будівлю влучила крилата ракета 9М727 комплексу «Іскандер-К», але її бойова частина, вага якої 450 кг, не вибухнула.

Дата публікації
Кількість переглядів
742
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie