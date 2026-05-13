Сибіга назвав принципову умову України, без якої мирне врегулювання неможливе

Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Україна вважає принциповою умовою для можливого укладення мирної угоди з Росією відсутність будь-яких територіальних поступок відносно нинішньої лінії фронту.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час дискусії на конференції PISM Strategic Ark, інформує РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, яким українське суспільство бачить прийнятний мир, глава МЗС наголосив, що йдеться насамперед про справедливість і довготривалу безпеку.

Реклама

«Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашою територіальною цілісністю й суверенітетом», — підкреслив Сибіга.

За його словами, позиція Києва полягає у збереженні нинішніх позицій із подальшим досягненням сталого припинення вогню.

Міністр зазначив, що саме такий підхід може відкрити шлях до ширших мирних переговорів.

Участь у дискусії також брав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який підтримав позицію української сторони.

Реклама

На його думку, завершення війни стане можливим лише тоді, коли російське керівництво усвідомить неможливість відновлення Російської імперії.

Раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зараз домовитися про мирну угоду з Росією неможливо, тому бойові дії триватимуть.

Ми раніше інформували, що у ЄС розпочали роботу над планом щодо можливих переговорів із Росією, і цей процес має стартувати не з компромісів, а з конкретних вимог до Кремля.

Новини партнерів