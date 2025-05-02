Сибіга назвав умови Кремля, на які ніколи не піде Україна

Андрій Сибіга. / © Associated Press

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Росія чи жодна інша країна не має права вето на вибір України щодо вступу в НАТО або інших союзів.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у парламенті.

З його слів, Київ не сприймає будь-які обмеження суверенітету країни, внутрішньої та зовнішньої політики. Зокрема, щодо вибору союзів та альянсів.

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"Так, ми можемо не мати зараз консенсусу щодо членства країни в НАТО, але й надалі будемо активно працювати задля його досягнення. Проте Росія, як і жодна інша країна немає і не матиме права вето на наш вибір", - заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна готова безумовно припиняти вогонь - чого не скажеш про Москву, яка прагне воювати далі. Разом з тим Київ “не піде на так званий мир за будь-яку ціну”.

“Принципові позиції країни щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними. По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій російськими. По-друге, ми не погодимося на будь-які обмеження щодо структури чисельності та інших характеристик Сил оборони України, обмеження оборонної промисловості, військової допомоги союзників чи присутності їх контингентів на нашій території", - додав міністр.

Нагадаємо, РФ проти вступу України до НАТО. Днями російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що їхня позиція щодо мирного врегулювання війни в Україні добре відома. Одна з умов - не вступ Києва до НАТО.

Президент США Дональд Трамп також звинуватив Київ у розв'язанні війни. Мовляв, це сталося, “коли почали говорити про вступ до НАТО”.

Дата публікації 21:32, 25.04.25 Кількість переглядів 183 План зради! США та Росія «роздерибанили» Україну?! Хочуть забрати не лише Крим!