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Сибіга назвав умови Кремля, на які ніколи не піде Україна
Існують червоні лінії, які Україна ніколи не переступить.
Росія чи жодна інша країна не має права вето на вибір України щодо вступу в НАТО або інших союзів.
Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у парламенті.
З його слів, Київ не сприймає будь-які обмеження суверенітету країни, внутрішньої та зовнішньої політики. Зокрема, щодо вибору союзів та альянсів.
"Так, ми можемо не мати зараз консенсусу щодо членства країни в НАТО, але й надалі будемо активно працювати задля його досягнення. Проте Росія, як і жодна інша країна немає і не матиме права вето на наш вибір", - заявив Сибіга.
Міністр наголосив, що Україна готова безумовно припиняти вогонь - чого не скажеш про Москву, яка прагне воювати далі. Разом з тим Київ “не піде на так званий мир за будь-яку ціну”.
“Принципові позиції країни щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними. По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій російськими. По-друге, ми не погодимося на будь-які обмеження щодо структури чисельності та інших характеристик Сил оборони України, обмеження оборонної промисловості, військової допомоги союзників чи присутності їх контингентів на нашій території", - додав міністр.
Нагадаємо, РФ проти вступу України до НАТО. Днями російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що їхня позиція щодо мирного врегулювання війни в Україні добре відома. Одна з умов - не вступ Києва до НАТО.
Президент США Дональд Трамп також звинуватив Київ у розв'язанні війни. Мовляв, це сталося, “коли почали говорити про вступ до НАТО”.