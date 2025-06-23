Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

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Єдиний спосіб зупинити російський терор — завдяки силі. Потрібні нові й жорсткі санкційні удари по російській економіці та нафтових доходах, а також вторинні санкції проти тих, хто допомагає російській воєнній машині.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Facebook, коментуючи нічний масований удар по Україні, й зокрема по Києву та області.

«Ще одна ніч російського терору проти України. Сотні ракет і дронів. Київ під потужними ударами. Влучання в житлові райони. Станом на зараз — щонайменше шестеро загиблих і багато поранених. Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні ініціативи США в Європі й продовжує вбивати в Україні. Такі жорстокі атаки він навмисно здійснює, щоб виставити Америку слабкою», — зазначив міністр.

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Сибіга назвав єдиний спосіб зупинити російський терор.

«Єдиний спосіб зупинити російський терор — завдяки силі. Потрібні нові й жорсткі санкційні удари по російській економіці та нафтових доходах, а також вторинні санкції проти тих, хто допомагає російській воєнній машині. Україні терміново потрібні додаткові оборонні спроможності — насамперед системи ППО й перехоплювачі, артилерійські боєприпаси, а також інвестиції в українське оборонне виробництво», — наголосив він.

Сібіга зазначив, що цього тижня відбуваються важливі міжнародні саміти. Вони мають принести реальні результати.

«У нас немає часу на очікування. Настав момент продемонструвати трансатлантичну єдність і силу», — підсумував він.

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Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото