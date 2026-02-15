Сибіга обговорив із Каллас мир, санкції проти РФ та вступ України до ЄС

Андрій Сибіга / © Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, під час якої сторони зосередилися на мирних зусиллях, посиленні санкцій проти Росії та євроінтеграції України.

Про це очільник МЗС повідомив за підсумками перемовин.

За словами Сибіги, першою темою стали мирні ініціативи та можливості пришвидшення їх реалізації за участі США та Європейського Союзу. Окремо сторони обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію. Йдеться, зокрема, про якнайшвидше ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС, заборону на надання морських послуг для російського «тіньового флоту» та заборону на в’їзд для осіб, причетних до агресії проти України.

Також Сибіга і Каллас приділили увагу питанню членства України в ЄС як одній із ключових гарантій безпеки для України та всієї Європи. Міністр наголосив, що Київ готовий якнайшвидше виконати необхідні для вступу зобов’язання.

Сибіга подякував Каллас за особисту залученість і підтримку, а також Євросоюзу — за допомогу Україні, особливо під час складного зимового періоду.

Крім того, сторони скоординували кроки напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ та обговорили майбутні контакти й заходи.

Нагадаємо, Київ спільно із західними союзниками розробив чотириступеневу систему гарантій безпеки. Вона охоплює потужні Збройні сили, створення так званої «коаліції охочих» для безпосереднього захисту, нарощування спільного виробництва зброї та фінальний акорд — повноправне членство в Європейському Союзі.