Сибіга обговорив із Конгресом США посилення оборонної співпраці

Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч із представниками Палати представників США. Основною темою переговорів стало посилення оборонної співпраці між Україною та Сполученими Штатами, а також подальші кроки для стримування російської агресії.

Про це Сибіга повідомив у мережі X.

За його словами, він поінформував американських партнерів про наростання російського терору, спрямованого зокрема проти цивільного населення. Українська сторона підтвердила прихильність до досягнення справедливого миру.

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Сибіга наголосив, що Росія повністю відкидає мирні ініціативи України та відповідає на них новими хвилями авіаударів. У зв’язку з цим він підкреслив важливість зміцнення системи протиповітряної оборони України.

Також на зустрічі обговорювали необхідність запровадження нових жорстких санкцій проти РФ. За словами Сибіги, головна мета санкцій — позбавити Росію ресурсів для ведення війни.

Окремо представник ОП подякував Конгресу США та обом партіям за стабільну й потужну підтримку України у протидії російській агресії.

Він також відзначив позитивні сигнали з боку американського Конгресу щодо готовності до подальшого розширення оборонної співпраці. Україна, як заявив Сибіга, готова ділитися своїми знаннями та технологіями з партнерами.

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На завершення він підкреслив, що стратегічне партнерство між Україною і США має ключове значення для гарантування миру й стабільності в усьому трансатлантичному просторі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість виділення нової військової допомоги Києву на сотні мільйонів доларів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Україні відповідно до президентських повноважень, які часто використовував його попередник Джо Байден.