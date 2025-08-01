Сибіга озвучив можливі терміни завершення війни в Україні: подробиці

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Глава МЗС України Андрій Сибіга вітає погрозу президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти РФ і країн, які купують у неї нафту, вже за дев’ять днів.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю Yle.

За словами Сибіги, Трамп — єдина людина, яку боїться російський диктатор Володимир Путін. Міністр переконаний, що антиросійські санкції наближають мир.

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Наразі всі країни уважно стежать за тим, чи виконає Трамп свої обіцянки, зазначив Сибіга.

«Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні завадити Росії підживлювати свою воєнну машину й торгувати з третіми країнами», — сказав глава МЗС.

Він наголосив, що багато держав досі купують нафту в Росії, і за це українці платять власною кров’ю. Серед таких країн, зокрема, Китай та Індія.

За словами Сибіги, мета України — завершити війну цього року. Водночас, на його думку, Росія лише імітувала мирні переговори, щоб виграти час і захопити нові українські території.

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Міністр закордонних справ також нагадує, що укладення миру — це інтерес не лише України.

«Зараз Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться ця війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно усвідомлювати, і ми маємо спільними зусиллями змусити Росію до миру», — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, наприкінці липня Дональд Трамп скоротив дедлайн для Кремля до 10–12 днів — і попередив про готовність запровадити нищівні санкції, якщо Росія не погодиться на мирну угоду з Україною.

Президент заявив, що «це огидно» — про дії Росії проти цивільної інфраструктури України — і додав, що війну треба зупинити. Якщо протягом восьми днів не відбудеться прогресу, США мають намір накласти санкції.

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Водночас він додав, що Сполучені Штати насправді не беруть участі в цій війні і не повинні.

Проте речник диктатора Путіна Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не погодиться на вимогу припинення вогню і готується до запровадження нових санкцій.