Сибіга озвучив Рубіо та європейським колегам позицію України щодо гарантій безпеки

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у міжнародній розмові з представниками США та провідних європейських союзників, де обговорили майбутні безпекові гарантії та кроки до миру.

Про це він повідомив у соцмережах.

Андрій Сибіга повідомив про свою участь у важливій міжнародній розмові, організованій державним секретарем США Марко Рубіо. До дискусії долучилися міністри закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорський, Великої Британії Девід Леммі та представниця ЄС Кая Каллас.

Сибіга подякував державному секретарю США за його зусилля, а також президенту Дональду Трампу за «миротворче лідерство». Він зазначив, що ця розмова стала продовженням попередніх контактів лідерів, візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона та консультацій радників з національної безпеки.

Українська сторона наголосила: система безпекових гарантій має бути конкретною, юридично зобов'язальною та ефективною, охоплювати військовий, дипломатичний, правовий та інші виміри. При цьому ключовим елементом гарантій залишається українська армія, тому її максимальне зміцнення визначене як пріоритет.

«Україна готова робити наступні кроки до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах та у будь-яких географіях. Ми готові зупинити вбивства і дати шанс дипломатії», — заявив Сибіга.

Водночас він підкреслив: якщо Росія й надалі відмовлятиметься від конструктивних кроків, вона повинна зіткнутися з посиленням санкцій та зміцненням оборонних можливостей України.

Сибіга подякував союзникам за єдність та підтримку і підкреслив, що Україна залишається надійним союзником та важливим чинником трансатлантичної безпеки.

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог раніше заявив, що легко розпочати війну, але дуже важко її закінчити. Він також припустив, коли до України може повернутися мир.

Також стало відомо, що у Києві Кіт Келлог говорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо гарантій безпеки для України.