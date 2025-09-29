Сибіга "підловив" Орбана і Сіярто: скандал з угорськими дронами набирає обертів

Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Реклама

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на скандальне висловлювання угорського прем’єра Орбана, який заявив, що проліт «двох-трьох-чотирьох угорських дронів» на кілька метрів — це «не проблема».

Про це Сибіга написав у соцмережах.

За словами міністра, хороша новина полягає в тому, що Орбан визнав: певні дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини. Також глава МЗС «підколов» свого угорського колегу Сіярто, який заперечував цей факт.

Реклама

«Міністре Сійярто, як там ваш твіт про „фейк“? Не дуже добре пройшов?», — з сарказмом зауважив Сибіга.

Проте погана новина, на думку Сибіги, полягає в тому, що Орбан і надалі залишається отруєним російською пропагандою.

«Ми з нетерпінням чекаємо на його думки про державний суверенітет та незалежність, щойно він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери», — підсумував глава українського МЗС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що військові зафіксували заходження до повітряного простору країни дронів-розвідників, які можуть бути угорськими БпЛА.

Реклама

Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто різко заперечив інформацію про зафіксовані українськими військовими дрони-розвідники.

Проте згодом його шеф Орбан проговорився, що проліт «двох-трьох-чотирьох угорських дронів» на кілька метрів — це «не проблема», оскільки із заходу «ніхто атакувати не збирається».