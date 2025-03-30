Сибіга пояснив, чому Росія посилила погрози Україні

Андрій Сибіга. / © МЗС України

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Російські вимоги та ультиматуми щодо України залишаються незмінними протягом багатьох років і мають одну мету – зробити Україну беззахисною.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Росія хоче обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу партнерів і заблокувати вступ України до НАТО”, – наголосив Сибіга.

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За його словами, вся риторика Кремля розкриває справжні наміри: не припинення війни, а підготовка до наступної фази знищення української державності.

“Це не про НАТО чи “занепокоєння безпекою”. Йдеться про здатність Росії знищити українську державу на пізнішому етапі, окупувати її території, захопити її мінеральні ресурси та використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії. З цього приводу не повинно бути жодних ілюзій”, – зазначив дипломат.

За словами Сибіги, риторика Москви вже досягла рівня ескалації, який був перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Росія прагне скористатися геополітичною невизначеністю, щоб нав’язати Україні умови, які поставлять під загрозу її майбутнє.

“Ми бачимо цю російську стратегію і ніколи не приймемо нічого, що залишає Україну слабкою чи беззахисною. Навпаки, справжній і справедливий мир вимагає надійних і довгострокових гарантій безпеки для його збереження”, — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, що Володимир Путін постійно маніпулює вимогами до припинення війни і намагається переписати причини вторгнення до України.