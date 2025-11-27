Сибіга пояснив, чому Зеленський і Трамп мають зустрітися особисто

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Україна зацікавлена у зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Існують “чутливі питання”, які можуть обговорити лише лідери країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу.

З його слів, Україна очікує на конкретні результати в мирному процесі, аби “відбувався прогрес”.

Реклама

“Для України надзвичайно важливим є досягнення перемир’я. Безумовно, зараз всі зусилля переговорної команди, всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу”, - наголосив очільник МЗС.

Українська команда у постійному контакті з американською стороною. Міністр наголосив, що зокрема зусилля американського президента Трампа спрямовані на закінчення війни, яку розпочала Росія. Також Сибіга висловив сподівання новий раунд переговорів.

“Найближчим часом, напевно, варто очікувати майбутніх чи чергових контактів для обговорення конкретних кроків, яким чином наблизити справедливий мир для України”, - додав керівник Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що зустрінеться з Володимиром Зеленським, але лише тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною.

Реклама

Зауважимо, у Білому домі кажуть, що зустріч між президентами США та України поки що не стоїть у графіку. Нібито наразі немає узгоджених дат чи офіційних домовленостей щодо можливих переговорів між Трампом і Зеленським.