Сибіга пояснив, які перспективи для України відкриває провал Орбана на виборах

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині та висловив сподівання на співпрацю з новою владою країни.

Про це повідомляє МЗС.

«Після років провокацій з боку режиму Орбана ми отримали шанс пришвидшити наш європейський шлях, офіційно відкрити 6 кластерів, розблокувати кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів та посилити 20-й пакет санкцій проти РФ», — сказав він.

Сибіга також зазначив, що Україна передала угорським партнерам сигнал про готовність до контактів на найвищому рівні.

«Провал антиукраїнської риторики під час виборів в Угорщині став сигналом для подібних політичних сил в інших країнах, що така риторика не працює», — додав він.

12 квітня в Угорщині відбулись парламентські вибори. За результатами підрахунку 98,32% голосів на виборах в Угорщині лідирує «Тиса». Партія Петера Мадяра має отримати 138 місць в парламенті, «Фідес» — 55 місць, «Наша батьківщина» — 6.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що визнає поразку своєї партії та привітав свого суперника Петера Мадяра з перемогою.

Лідер партії «Тиса» оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політсили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики «балансування», яку роками проводив Віктор Орбан.

На тлі виборів Україна скасувала рекомендації громадянам утриматись від поїздок до Угорщини.