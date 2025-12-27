- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 741
- Час на прочитання
- 1 хв
Сибіга пояснив, навіщо росіяни сьогодні вгатили по Україні
Очільник МЗС вважає, що масована атака, яку влаштували окупанти, пов’язана із зустріччю в США двох президентів.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував атаку по Україні 27 грудня, вказавши на обстріл напередодні переговорів Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Путін навмисно наказав здійснити масоване бомбардування житлових районів та критично важливої інфраструктури Києва саме тоді, коли лідери України та США готуються до зустрічі та сприяння миру», — зазначив міністр.
«Путін повинен усвідомити, що подальша відмова від миру дорого стане йому та його режиму. Сполучені Штати, Європа та інші партнери мають необхідні важелі для збільшення цієї ціни — як для російської економіки, так і для втрат на полі бою. Росії доведеться зіткнутися з різким збільшенням і того, й іншого», — додав він.
Що відомо про атаку по Києву та області
Росіяни від ночі до ранку 27 грудня запустили по Україні майже 500 дронів і 40 ракет, зокрема «Кинджали». Основною ціллю був Київ.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
У столиці вже відомо про 28 постраждалих, двоє з них — діти. 13 людей — у лікарнях. Одна людина загинула.
У багатьох районах пошкоджені будинки. Зранку у місті запровадили аварійні відключення світла. Без тепла залишилися понад 2 600 будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл та 22 установи соціальної сфери. Також на лівому березі понизили тиск води.
На Київщині загинула людина.