Сибіга пояснив, навіщо росіяни сьогодні вгатили по Україні

Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував атаку по Україні 27 грудня, вказавши на обстріл напередодні переговорів Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Путін навмисно наказав здійснити масоване бомбардування житлових районів та критично важливої ​​інфраструктури Києва саме тоді, коли лідери України та США готуються до зустрічі та сприяння миру», — зазначив міністр.

«Путін повинен усвідомити, що подальша відмова від миру дорого стане йому та його режиму. Сполучені Штати, Європа та інші партнери мають необхідні важелі для збільшення цієї ціни — як для російської економіки, так і для втрат на полі бою. Росії доведеться зіткнутися з різким збільшенням і того, й іншого», — додав він.

Що відомо про атаку по Києву та області

Росіяни від ночі до ранку 27 грудня запустили по Україні майже 500 дронів і 40 ракет, зокрема «Кинджали». Основною ціллю був Київ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У столиці вже відомо про 28 постраждалих, двоє з них — діти. 13 людей — у лікарнях. Одна людина загинула.

У багатьох районах пошкоджені будинки. Зранку у місті запровадили аварійні відключення світла. Без тепла залишилися понад 2 600 будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл та 22 установи соціальної сфери. Також на лівому березі понизили тиск води.

На Київщині загинула людина.