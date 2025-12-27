ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
741
Час на прочитання
1 хв

Сибіга пояснив, навіщо росіяни сьогодні вгатили по Україні

Очільник МЗС вважає, що масована атака, яку влаштували окупанти, пов’язана із зустріччю в США двох президентів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував атаку по Україні 27 грудня, вказавши на обстріл напередодні переговорів Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Путін навмисно наказав здійснити масоване бомбардування житлових районів та критично важливої ​​інфраструктури Києва саме тоді, коли лідери України та США готуються до зустрічі та сприяння миру», — зазначив міністр.

«Путін повинен усвідомити, що подальша відмова від миру дорого стане йому та його режиму. Сполучені Штати, Європа та інші партнери мають необхідні важелі для збільшення цієї ціни — як для російської економіки, так і для втрат на полі бою. Росії доведеться зіткнутися з різким збільшенням і того, й іншого», — додав він.

Що відомо про атаку по Києву та області

Росіяни від ночі до ранку 27 грудня запустили по Україні майже 500 дронів і 40 ракет, зокрема «Кинджали». Основною ціллю був Київ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У столиці вже відомо про 28 постраждалих, двоє з них — діти. 13 людей — у лікарнях. Одна людина загинула.

У багатьох районах пошкоджені будинки. Зранку у місті запровадили аварійні відключення світла. Без тепла залишилися понад 2 600 будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл та 22 установи соціальної сфери. Також на лівому березі понизили тиск води.

На Київщині загинула людина.

Дата публікації
Кількість переглядів
741
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie