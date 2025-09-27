Сибіга попередив про "дзеркальні заходи" після скандального допису угорського міністра

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Україна буде «дзеркально» та твердо реагувати на будь-які заяви та дії, спрямовані проти національних інтересів, українського народу та глави держави. Вже вжиті перші заходи — трьом високопосадовцям угорської армії заборонено в’їзд на територію України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі «1+1» в межах національного телемарафону «Єдині новини».

Перетин меж дипломатії

Міністр Сибіга різко розкритикував дії угорської сторони, зокрема висловлювання очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Реклама

«Вона переходить межі. Я теж публічно відреагував. Ми не та держава, яка буде дозволяти принижувати нашу гідність чи принижувати наших військових, чи український народ і будемо реагувати дзеркально», — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що Угорщина намагається «демонізувати Україну» та зробила її «головним фактором» своєї виборчої кампанії, намагаючись витлумачити це своєму народу.

Дзеркальна реакція України

У відповідь на недружні дії та заяви, Україна застосувала дипломатичні заходи.

«Ми оголосили заборону в’їзду на територію України трьом високопосадовцям Угорської армії — це перше», — повідомив очільник МЗС.

Реклама

Сибіга зазначив, що українська сторона володіє інформацією про дії Угорщини, спрямовані проти України:

«Ми знаємо, що вони діють проти України приховано і у відкриту, і на міжнародних майданчиках. Ми знаємо, які меседжі вони передають міжнародним партнерам. Ми знаємо це, і це, дійсно, недружні меседжі щодо нашої країни. Звичайно, що ми будемо реагувати дзеркально».

Міністр запевнив, що Україна має серйозний потенціал для подальшого реагування, і угорська сторона це добре розуміє. Він підсумував, що Україна не толеруватиме жодних дій, які суперечать українським національним інтересам.

Нагадаємо, Сіярто зухвало відповів на заяву Зеленського про шпигунські дрони. Угорський міністр заперечив будь-яку причетність Угорщини до повітряних інцидентів, буквально назвавши українського президента «божевільним».