Сибіга про затримання українців в Угорщині: МЗС готує дзеркальну відповідь

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на безпідставне затримання українських інкасаторів у Будапешті. Він назвав дії угорської влади державним рекетом та актом викрадення, пообіцявши рішучу відповідь.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Відсутність доступу та невідоме місцеперебування

За словами урядовця, українські консули досі не були допущені до зустрічі із затриманими громадянами. Угорська сторона повністю обрізала контакти, позбавила українців засобів зв’язку та утримує їх у невідомому місці. Україна вважає це грубим порушенням і вимагає невідкладного звільнення як самих громадян, так і конвою з цінним вантажем.

Що стосується інформації в медіа про нібито депортацію п’ятьох українців, міністр зазначив, що наразі МЗС не може її офіційно підтвердити, оскільки українські дипломати не мають жодного доступу до затриманих.

«Ми вважаємо, що це акт державного рекету і тероризму. Неприпустимий. Ми будемо діяти дзеркально. Це неприпустима поведінка, це безвідповідальна поведінка, це провокативна поведінка», — наголосив Андрій Сибіга.

«Російський почерк» та реакція союзників

Міністр запевнив, що Україна не допустить приниження своїх громадян і відповідатиме на такі дії дзеркально, але виключно в межах міжнародного права. Він також зазначив, що чітко вбачає в цьому інциденті «російський почерк». Сибіга нагадав про нещодавні поїздки представників угорської влади до Москви і підкреслив, що поточні події є ланцюжком певних провокацій, і їх слід очікувати й надалі.

Для розв’язання ситуації та інформування партнерів у Міністерстві закордонних справ була організована зустріч із послами країн Європейського Союзу та США. Під час неї представники банківської системи України надають іноземним дипломатам детальну інформацію щодо безпідставного затримання конвою.

Очільник МЗС висловив глибоке обурення тим фактом, що країна, яка є членом ЄС та НАТО, зловживає своїм статусом і фактично бере в заручники українців на території Європейського Союзу.

