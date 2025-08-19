Сибіга прокоментував масований удар Росії по Україні: подробиці заяви

Андрій Сибіга

Росія вночі здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 270 дронів, а також балістичні та крилаті ракети. Внаслідок ударів постраждала енергетична інфраструктура, є поранені серед цивільних.

Про це заявив міністр Андрій Сибіга.

За його словами дії Кремля свідчать про небажання Росії рухатися до миру. За його словами, удари сталися саме в той час, коли президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп разом із лідерами Європи та НАТО працювали у Вашингтоні задля пошуку шляхів завершення війни.

«Москва продовжує робити все всупереч миру: завдавати нових ударів і руйнувань. Це ще раз доводить, наскільки важливо припинити вбивства, досягти стійкого миру та забезпечити надійні гарантії безпеки», — наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що майбутня зустріч лідерів України, США та Росії може стати шансом для реального прориву у мирному врегулюванні.

Нагадаємо, можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна може пройти в Угорщині. Після переговорів 18 серпня у Вашингтоні і Дональд Трамп, і Зеленський висловили надію, що саміт стане кроком до тристоронніх перемовин із Путіним.