Сибіга розповів, хто у Євросоюзі наполіг надати Україні 90 млрд євро
Рішення ЄС про масштабну фінансову підтримку стало свідченням стратегічного вибору Європи та її готовності протистояти російській агресії.
Голова МЗС Андрій Сибіга прокоментував рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. За його словами, визначальну роль у досягненні домовленостей відіграли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив у коментарі Новини.LIVE.
Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що ухвалення рішення про фінансову підтримку з боку лідерів ЄС є історичним моментом, який демонструє: Росії доведеться відповідати за скоєні злочини. Також, за його словами, це стало «проявом стратегічного вибору» європейських лідерів.
«Про це говорили і президент Зеленський, і прем’єр-міністр Польщі: або сьогодні обирати кошти, або в майбутньому платити кров’ю. Саме така дилема стояла перед європейськими лідерами, і я вважаю, що Європа з нею впоралася. Адже це ще й про суб’єктність Європи, про сильні рішення, які свідчать про її детермінацію у боротьбі з російським агресором», — заявив Сибіга.
Раніше повідомлялося, що 19 грудня Євросоюз ухвалив масштабне рішення та виділив €90 мільярдів для підтримки України.
Ми раніше інформували, що британська влада відмовилася від ідеї використання заморожених активів Росії для фінансування потреб України в односторонньому порядку.