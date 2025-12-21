Сибіга розповів, хто у Євросоюзі наполіг надати Україні 90 млрд євро

Голова МЗС Андрій Сибіга / © Getty Images

Реклама

Голова МЗС Андрій Сибіга прокоментував рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. За його словами, визначальну роль у досягненні домовленостей відіграли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив у коментарі Новини.LIVE.

Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що ухвалення рішення про фінансову підтримку з боку лідерів ЄС є історичним моментом, який демонструє: Росії доведеться відповідати за скоєні злочини. Також, за його словами, це стало «проявом стратегічного вибору» європейських лідерів.

Реклама

«Про це говорили і президент Зеленський, і прем’єр-міністр Польщі: або сьогодні обирати кошти, або в майбутньому платити кров’ю. Саме така дилема стояла перед європейськими лідерами, і я вважаю, що Європа з нею впоралася. Адже це ще й про суб’єктність Європи, про сильні рішення, які свідчать про її детермінацію у боротьбі з російським агресором», — заявив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня Євросоюз ухвалив масштабне рішення та виділив €90 мільярдів для підтримки України.

Ми раніше інформували, що британська влада відмовилася від ідеї використання заморожених активів Росії для фінансування потреб України в односторонньому порядку.