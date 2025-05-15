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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Туреччині: Сибіга провів перші зустрічі

Андрій Сибіга провів ключові переговори з главами МЗС Франції, Німеччини та Польщі.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Зустріч глав МЗС України, Німеччини, Польщі та Франції

Зустріч глав МЗС України, Німеччини, Польщі та Франції / © Facebook Андрія Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главами МЗС Франції Жан-Ноєлем Барро, Німеччини Йоганном Вадефул та Польщі Радославом Сікорським у форматі Веймар+.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

«Я ще раз наголосив відданість Президента Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті», — йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що тиск на Москву має посилюватися, однак він зазначив, що паралельно необхідно зміцнювати Україну.

«Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі», — заявив Сибіга.

Нагадаємо, голова МЗС зустрівся з Держсекретарем США в Туреччині.

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