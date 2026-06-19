Сибіга відмовився від польського ордена через рішення Навроцького: подробиці заяви

Андрій Сибіга / © Володимир Зеленський

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно заявив, що повертає Республіці Польща її високу державну нагороду — Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

Про це він написав у Facebook.

«Рішення позбавити президента України ордена Білого орла — це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили йти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», — наголосив міністр закордонних справ України.

Реклама

За його словами, такий крок з боку польського керівництва абсолютно невиправданий і б’є насамперед по двосторонніх відносинах країн-сусідів. Від подібного політичного загострення отримує вигоду лише країна-агресорка.

На тлі ескалації ситуації очільник українського МЗС ухвалив рішення відмовитися від своєї польської державної нагороди — Командорського хреста з зіркою ордена «За заслуги перед Польщею», яку він отримав у жовтні 2022 року. Він підкреслив, що в цій ситуації принципи та взаємна повага є важливішими за відзнаки.

«На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща. Невдовзі поверну її Польщі. Справа не в орденах, а у ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги — навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одне одного навіть тоді, коли не погоджуємося з ними. „Погоджуємося не погоджуватися“, як-то кажуть», — зазначив Сибіга.

У МЗС нагадують, що Україна ніколи не прагнула цього конфлікту і протягом останніх півтора року активно працювала над деполітизацією складних історичних питань. Київ зробив чимало кроків назустріч Варшаві, зокрема розблокував пошуково-ексгумаційні роботи. Наразі такі дослідження за запитом польської сторони тривають у Гуті-Пеняцькій.

Реклама

Попри це польська сторона вирішила ескалювати ситуацію до неадекватного рівня, що є контрпродуктивним для обох народів. Проте український міністр чітко дав зрозуміти: тиснути на Україну в питаннях національної пам’яті нікому не дозволять.

«Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогові в Москві», — підсумував Андрій Сибіга.

Скандал України та Польщі через УПА — останні новини

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Рішення було ухвалено через згоду Зеленського на присвоєння одній із частин ЗСУ назви «Героїв УПА».

Навроцький наголосив, що цей крок не означає зміну стратегії підтримки України у війні з Росією, а є сигналом про недопустимість прославляння тих, хто, на думку поляків, причетний до вбивств мирних польських жителів.

Реклама

Таке рішення спровокувало гучний дипломатичний скандал. Поки польська сторона вичікує на зміну позиції Києва, українці в соцмережах бурхливо реагують на такий шантаж і закликають владу не піддаватися тиску.

Новини партнерів