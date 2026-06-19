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Сибіга відмовився від польського ордена через рішення Навроцького: подробиці заяви
Голова МЗС України застеріг, що від цього загострення виграє лише Москва.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно заявив, що повертає Республіці Польща її високу державну нагороду — Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».
Про це він написав у Facebook.
«Рішення позбавити президента України ордена Білого орла — це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили йти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», — наголосив міністр закордонних справ України.
За його словами, такий крок з боку польського керівництва абсолютно невиправданий і б’є насамперед по двосторонніх відносинах країн-сусідів. Від подібного політичного загострення отримує вигоду лише країна-агресорка.
На тлі ескалації ситуації очільник українського МЗС ухвалив рішення відмовитися від своєї польської державної нагороди — Командорського хреста з зіркою ордена «За заслуги перед Польщею», яку він отримав у жовтні 2022 року. Він підкреслив, що в цій ситуації принципи та взаємна повага є важливішими за відзнаки.
«На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща. Невдовзі поверну її Польщі. Справа не в орденах, а у ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги — навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одне одного навіть тоді, коли не погоджуємося з ними. „Погоджуємося не погоджуватися“, як-то кажуть», — зазначив Сибіга.
У МЗС нагадують, що Україна ніколи не прагнула цього конфлікту і протягом останніх півтора року активно працювала над деполітизацією складних історичних питань. Київ зробив чимало кроків назустріч Варшаві, зокрема розблокував пошуково-ексгумаційні роботи. Наразі такі дослідження за запитом польської сторони тривають у Гуті-Пеняцькій.
Попри це польська сторона вирішила ескалювати ситуацію до неадекватного рівня, що є контрпродуктивним для обох народів. Проте український міністр чітко дав зрозуміти: тиснути на Україну в питаннях національної пам’яті нікому не дозволять.
«Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогові в Москві», — підсумував Андрій Сибіга.
Скандал України та Польщі через УПА — останні новини
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Рішення було ухвалено через згоду Зеленського на присвоєння одній із частин ЗСУ назви «Героїв УПА».
Навроцький наголосив, що цей крок не означає зміну стратегії підтримки України у війні з Росією, а є сигналом про недопустимість прославляння тих, хто, на думку поляків, причетний до вбивств мирних польських жителів.
Таке рішення спровокувало гучний дипломатичний скандал. Поки польська сторона вичікує на зміну позиції Києва, українці в соцмережах бурхливо реагують на такий шантаж і закликають владу не піддаватися тиску.