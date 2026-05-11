Сибіга їде до Брюсселя на зустріч з представниками ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня здійснить робочий візит до Брюсселя.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

У межах поїздки глава МЗС візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де обговорюватимуть посилення тиску на Росію, підтримку України та питання євроінтеграції, зокрема прискорення вступу України до ЄС і відкриття переговорних кластерів.

Також Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей із європейськими партнерами та підпише відповідні документи.

Окремо запланований візит до штаб-квартири НАТО, де він зустрінеться з генеральним секретарем Марком Рютте. Сторони говоритимуть про посилення обороноздатності України, протидію російським загрозам і просування мирного процесу.

Ключовою подією стане участь міністра у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, організованому Україною, ЄС і Канадою. Обговорюватимуть механізми повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила, їх реабілітацію та міжнародний тиск на Росію.

