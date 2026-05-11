Сибіга їде до Брюсселя на зустріч з представниками ЄС та НАТО

Очільник МЗС проведе низку двосторонніх зустрічей із європейськими партнерами та підпише відповідні документи.

Ігор Бережанський
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня здійснить робочий візит до Брюсселя.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

У межах поїздки глава МЗС візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де обговорюватимуть посилення тиску на Росію, підтримку України та питання євроінтеграції, зокрема прискорення вступу України до ЄС і відкриття переговорних кластерів.

Також Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей із європейськими партнерами та підпише відповідні документи.

Окремо запланований візит до штаб-квартири НАТО, де він зустрінеться з генеральним секретарем Марком Рютте. Сторони говоритимуть про посилення обороноздатності України, протидію російським загрозам і просування мирного процесу.

Ключовою подією стане участь міністра у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, організованому Україною, ЄС і Канадою. Обговорюватимуть механізми повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила, їх реабілітацію та міжнародний тиск на Росію.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська РЕБ навмисно відхиляла українські дрони від цілей у сторону країн Балтії.

Ми раніше інформували, що в уряді Німеччини скептично поставилися до пропозиції диктатора Путіна зробити ексканцлера ФРН Герхарда Шредера переговорником щодо миру в Україні від європейської сторони.

