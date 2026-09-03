Сибіга заінтригував заявою про мирні переговори: деталі

Андрій Сибіга. / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Реклама

Україна може вийти на новий етап мирних переговорів. Вже найближчим часом очікується нова динаміка у переговорному процесі.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу

Реклама

За його словами, геополітичні реалії такі, що закінченні агресії РФ «нереалістично досягнути без американської сторони». Сибіга наголосив, що контакти Києва з переговорниками від США «залишаються регулярними, діалог не переривався».

Реклама

«З поверненням активної політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях. Тому слідкуйте за новинами, — заявив очільник МЗС.

Мирні переговори — останні новини

«Фюрер» РФ Володимир Путін заявив, мовляв, «шанс на врегулювання» війни, яку розпочав в Україні, існує. Водночас, додав він, «домовитися між собою» мають Київ і Москва, а інші країни «можуть лише підтримати та допомогти».

Водночас український посол в Туреччині Наріман Джелял каже, що зараз переговори України та РФ «на паузі». З його слів, у цьому винна Москва, бо має «небажання домовлятися».

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко зухвало висловилася про ультиматуми Кремля для миру. З її слів, Москва погодиться на переговори лише за умови укладення «надійного мирного плану», який буде гарантувати, що Україна нібито більше не становитиме загрози для РФ.

Реклама

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів