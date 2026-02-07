ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Сибіга заперечив причетність України до замаху на генерала ГРУ

Україна не причетна до замаху на одного з керівників російського ГРУ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного відношення до замаху на першого заступника начальника ГРУ Генерального штабу РФ генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

Як зазначає агентство, з боку Москви пролунали звинувачення на адресу України. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що за замахом на генерала Алєксєєва нібито стоїть Київ.

За версією Лаврова, метою такого нападу є нібито саботаж мирних переговорів.

Водночас глава МЗС України у коментарі Reuters категорично відкинув ці твердження.

Сибіга наголосив, що Україна не має жодного стосунку до цього інциденту і не причетна до нападу на представника російського військового командування.

Раніше повідомлялося, що у Москві стріляли в генерал-лейтенанта Міністерства оборони Росії Володимира Алексєєва.

Ми раніше інформували, що підстрелений у Москві генерал-лейтенант Міноборони Росії Володимир Алексєєв у травні 2022 року виступав головним представником ворога на переговорах у Маріуполі під час організованого виходу гарнізону з території заводу «Азовсталь».

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie