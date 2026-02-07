Сибіга заперечив причетність України до замаху на генерала ГРУ

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного відношення до замаху на першого заступника начальника ГРУ Генерального штабу РФ генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

Як зазначає агентство, з боку Москви пролунали звинувачення на адресу України. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що за замахом на генерала Алєксєєва нібито стоїть Київ.

За версією Лаврова, метою такого нападу є нібито саботаж мирних переговорів.

Водночас глава МЗС України у коментарі Reuters категорично відкинув ці твердження.

Сибіга наголосив, що Україна не має жодного стосунку до цього інциденту і не причетна до нападу на представника російського військового командування.

Раніше повідомлялося, що у Москві стріляли в генерал-лейтенанта Міністерства оборони Росії Володимира Алексєєва.

Ми раніше інформували, що підстрелений у Москві генерал-лейтенант Міноборони Росії Володимир Алексєєв у травні 2022 року виступав головним представником ворога на переговорах у Маріуполі під час організованого виходу гарнізону з території заводу «Азовсталь».