- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Сибіга заперечив причетність України до замаху на генерала ГРУ
Україна не причетна до замаху на одного з керівників російського ГРУ.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного відношення до замаху на першого заступника начальника ГРУ Генерального штабу РФ генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва.
Про це він сказав у коментарі Reuters.
Як зазначає агентство, з боку Москви пролунали звинувачення на адресу України. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що за замахом на генерала Алєксєєва нібито стоїть Київ.
За версією Лаврова, метою такого нападу є нібито саботаж мирних переговорів.
Водночас глава МЗС України у коментарі Reuters категорично відкинув ці твердження.
Сибіга наголосив, що Україна не має жодного стосунку до цього інциденту і не причетна до нападу на представника російського військового командування.
Раніше повідомлялося, що у Москві стріляли в генерал-лейтенанта Міністерства оборони Росії Володимира Алексєєва.
Ми раніше інформували, що підстрелений у Москві генерал-лейтенант Міноборони Росії Володимир Алексєєв у травні 2022 року виступав головним представником ворога на переговорах у Маріуполі під час організованого виходу гарнізону з території заводу «Азовсталь».