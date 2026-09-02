Сибіга застеріг від територіальних поступок Росії: історія України та Польщі вже показала наслідки

Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що спроби умиротворити Росію територіальними поступками лише заохочуватимуть агресора до нових нападів. За його словами, досвід України та Польщі доводить небезпеку таких рішень.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі Х.

Реклама

Сибіга наголосив, що Росія знову намагається силою змінити європейські кордони, знищити суверенну державу та нав’язати світові думку, що агресію можна винагороджувати територіями й безкарністю.

Реклама

"Ми не маємо повторювати помилки минулого. Мир не можна будувати на поступках агресору чи рішеннях, ухвалених над головами націй, чиє майбутнє опинилося під загрозою. Він вимагає сили, єдності, стримування та поваги до міжнародного права", – заявив міністр.

Глава української дипломатії також нагадав про річницю початку Другої світової війни та вторгнення нацистської Німеччини і Радянського Союзу до Польщі 1939 року після укладення пакту Молотова-Ріббентропа.

За словами Сибіги, і Україна, і Польща добре знають, до яких трагічних наслідків може призвести нестримний імперіалізм.

Він підкреслив, що нинішня боротьба України проти російської агресії має значення для безпеки всієї Європи.

Реклама

"Захищаючи Україну і забезпечуючи справедливий та тривалий мир, ми захищаємо принцип, що агресія ніколи не повинна бути вигідною", – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, що раніше Сибіга назвав єдину перепону, яка блокує мирні переговори

Новини партнерів

Новини партнерів