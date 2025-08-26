Сибіга зробив нову заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

Україна готова до подальших кроків на шляху до миру. Зокрема, щодо переговорів українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіним в будь-якому форматі.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму дописі у Мережі Х.

“Україна готова зробити наступні кроки до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс”, - наголосив очільник МЗС.

Сибіга зауважує, що Москва не може нескінченно зволікати з прийняттям конструктивних рішень. З його слів, якщо Кремль надалі відмовлятися від переговорів, то країна-агресорка “повинна зіткнутися з наслідками: серйозним посиленням санкцій та посиленням можливостей України”..

“Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом”, - додав він.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив про те, що його зустріч з “фюрером” Володимиром Путіним під загрозою зриву. З його слів, наразі росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися. Глава держави переконаний, що саме на рівні лідерів мають вирішуватися питання, щоб завершити війну.

Тим часом Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни.

