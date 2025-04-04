Сибіга зробив важливу заяву про "коаліцію охочих"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

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«Коаліція охочих» — блок країн, які пообіцяли підтримку Україні у війні — розширюватиметься.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє «Бабель».

«Я переконаний, вона буде розширюватися. Зараз в нас є два лідери: Франція та Велика Британія. І, безумовно, що кількість учасників цієї коаліції зростатиме», — сказав очільник МЗС.

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Він зауважив, що в діяльності «коаліції охочих» можуть зʼявитись нові виміри.

«Одним з таких вимірів буде суто військовий — по лінії генеральних штабів, і, можливо, інші виміри. Тому тут виконуються необхідні внутрішньодержавні процедури», — сказав Сибіга.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна готова стати частиною «коаліції охочих» для підтримки та гарантування безпеки України.