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Сибіга зробив важливу заяву про "коаліцію охочих"
«Коаліція охочих» на підтримку України зростає. Франція та Британія вже стали лідерами блоку. Сибіга анонсує нові виміри співпраці.
«Коаліція охочих» — блок країн, які пообіцяли підтримку Україні у війні — розширюватиметься.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє «Бабель».
«Я переконаний, вона буде розширюватися. Зараз в нас є два лідери: Франція та Велика Британія. І, безумовно, що кількість учасників цієї коаліції зростатиме», — сказав очільник МЗС.
Він зауважив, що в діяльності «коаліції охочих» можуть зʼявитись нові виміри.
«Одним з таких вимірів буде суто військовий — по лінії генеральних штабів, і, можливо, інші виміри. Тому тут виконуються необхідні внутрішньодержавні процедури», — сказав Сибіга.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна готова стати частиною «коаліції охочих» для підтримки та гарантування безпеки України.