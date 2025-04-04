ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

Сибіга зробив важливу заяву про "коаліцію охочих"

«Коаліція охочих» на підтримку України зростає. Франція та Британія вже стали лідерами блоку. Сибіга анонсує нові виміри співпраці.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

«Коаліція охочих» — блок країн, які пообіцяли підтримку Україні у війні — розширюватиметься.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив журналістам у Брюсселі, повідомляє «Бабель».

«Я переконаний, вона буде розширюватися. Зараз в нас є два лідери: Франція та Велика Британія. І, безумовно, що кількість учасників цієї коаліції зростатиме», — сказав очільник МЗС.

Він зауважив, що в діяльності «коаліції охочих» можуть зʼявитись нові виміри.

«Одним з таких вимірів буде суто військовий — по лінії генеральних штабів, і, можливо, інші виміри. Тому тут виконуються необхідні внутрішньодержавні процедури», — сказав Сибіга.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна готова стати частиною «коаліції охочих» для підтримки та гарантування безпеки України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie