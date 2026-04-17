Сибіга зробив заяву про найскладніший період відносин України зі США

Прапори США та України / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про завершення найскладнішого етапу у відносинах між Києвом та США. Україна вітає американські зусилля з наближення миру.

Про це повідомило українське МЗС.

«Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного», — сказав Сибіга.

Він також підкреслив, що Україна має вагомі аргументи у міжнародному діалозі.

«Україна справді має карти», — сказав міністр.

Окрім цього, він висловив підтримку зусиллям США, спрямованим на досягнення справедливого та всеосяжного миру.

До слова, 14 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер підтвердили намір відвідати Україну. Точна дата візиту наразі невідома і залежить від готовності американської сторони, оскільки зараз їхня увага зосереджена на ситуації на Близькому Сході.

Зауважимо, Зеленський також зазначив, що президент США Дональд Трамп від початку займає нейтральну позицію, не стаючи на бік України чи Росії. Український лідер наголосив, що відсутність тиску з боку Вашингтона на Москву позбавляє агресора страху. Зеленський також не бачить сигналів від США щодо прагнення до участі у тристоронніх переговорах разом із європейськими країнами.