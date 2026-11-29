Джаред Кушнер / © Associated Press

Реклама

Заяви спецпредставника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера щодо російського диктатора Путіна спричинили хвилю критики серед українських та європейських політиків.

Про це повідомляє видання Politico.

Реклама

В інтерв’ю подкасту MD Meets Кушнер позитивно відгукнувся про Путіна, приписавши йому «стриманість» через те, що Росія не застосувала ядерну зброю.

Реклама

Крім того, представник американської адміністрації назвав очільника Кремля «гросмейстером політики». Водночас повномасштабну російську агресію проти України він описав як «опосередковане протистояння, в якому Європа фінансує та озброює Україну проти Росії».

Такі висловлювання викликали різку реакцію в українському політикумі.

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що подібна риторика становить серйозну загрозу для українських інтересів і безпеки США.

«Це надзвичайно небезпечно не лише для України, а й для безпеки та національних інтересів Сполучених Штатів. Я вже давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, що шукають угоди з Росією, а очима самого Путіна», — заявив Мережко.

Реклама

За інформацією Politico, найбільше невдоволення в Києві спричинило трактування Кушнером війни як опосередкованого конфлікту між Європою та Росією.

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Галина Янченко вважає, що така позиція спотворює реальну картину російської агресії та ігнорує самостійність України у протистоянні з РФ.

«Це повне викривлення реальності, яке, серед іншого, заперечує статус України як незалежного гравця. Складається враження, що в цьому інтерв’ю Джаред Кушнер певним чином виступав як адвокат Росії», — заявила Янченко виданню.

Критика на адресу спецпредставника Трампа пролунала також від європейських політиків, які підтримують Україну.

Реклама

Зокрема, депутат Бундестагу та експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що Сполучені Штати не виконують роль неупередженого посередника, а натомість чинять односторонній тиск на Україну.

«За Трампа США перебувають на боці Росії», — заявив німецький політик.

Своєю чергою, голова комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн назвала твердження Кушнера про опосередковану війну «чистою кремлівською пропагандою».

Вона також висловила сумнів щодо можливості сприймати американського представника як нейтрального учасника переговорного процесу після таких заяв.

Політикиня додала, що Білий дім, схоже, «скоріше, сидів на колінах у Путіна, ніж працював над досягненням справедливого миру».

Водночас у Білому домі не надали відповіді на запити Politico щодо критики висловлювань Кушнера та адміністрації Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що у США рознесли мирний план команди Трампа для України та провели історичні паралелі.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп припустив, що його дружині, першій леді Меланії Трамп, варто було б доручити ведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні від імені Сполучених Штатів.

Новини партнерів