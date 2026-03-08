ТСН у соціальних мережах

Політика
13
3 хв

«Сигнал про підтримку агресії»: Україна жорстко відреагувала на повернення Росії до Венеційської бієнале

Україна різко відреагувала на участь Росії у Венеційській бієнале. У МЗС заявили, що таке рішення може стати сигналом підтримки агресії та нормалізації воєнних злочинів РФ.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор РФ

Прапор РФ / © pixabay.com

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на інформацію про участь Росії у 61-й Венеційській бієнале, заявивши, що таке рішення може стати «небезпечним сигналом підтримки агресії».

У МЗС наголосили, що Венеційська бієнале є однією з найавторитетніших мистецьких платформ світу і не повинна ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів Росії, які щодня здійснюються проти України.

У відомстві нагадали, що з 2014 року Росія системно знищує культурну спадщину України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та положення Гаазької конвенції 1954 року.

За даними української сторони, від початку повномасштабного вторгнення:

  • загинули 346 митців та 132 українські й іноземні медійники;

  • пошкоджено або зруйновано 1707 пам’яток культурної спадщини;

  • постраждали 2503 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 558 повністю знищено.

Крім того, російські окупанти незаконно вивезли щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 мільйона культурних об’єктів залишаються на тимчасово окупованих територіях під загрозою знищення або незаконного переміщення.

Загальні втрати культурної галузі України вже перевищують 31 млрд доларів, а прямі збитки становлять понад 4,2 млрд доларів.

У МЗС також наголосили, що Росія активно використовує культуру як інструмент політичного впливу та пропаганди.

Як приклад у відомстві навели слова директора російського музею «Ермітаж» Михайла Піотровського, який раніше назвав культурні проєкти Росії за кордоном «спецоперацією».

Особливе занепокоєння в Україні викликає і інформація про зв’язки комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з російським військово-промисловим комплексом.

«У цьому контексті допуск представників Росії до міжнародних мистецьких подій є неприпустимим», — заявили в МЗС.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Росії та зберегти принципову позицію, яку демонстрували у 2022–2024 роках після початку повномасштабного вторгнення.

Росія на Венеційській бієнале

Після чотирирічної перерви Росія планує повернутися на Венеційську бієнале. Представник РФ з питань міжнародних культурних обмінів і колишній міністр культури Михайло Швидкой заявив, що Росія «ніколи і не полишала» цю мистецьку подію.

Водночас Міністерство культури Італії заявило, що рішення про участь Росії ухвалила Фундація Венеційської бієнале, а не уряд країни.

У відомстві наголосили, що не підтримують таке рішення, але продовжують допомагати Україні відновлювати культурну спадщину, пошкоджену внаслідок російських обстрілів.

Реакція мистецької спільноти

Проти повернення Росії на бієнале виступає і частина міжнародної культурної спільноти.

Зокрема, російський антипутінський феміністичний гурт Pussy Riot планує виступити у Венеції з протестом проти участі Росії у виставці.

Крім того, культурологиня Божена Пеленська опублікувала петицію до президента Венеційської бієнале з вимогою переглянути рішення щодо участі РФ.

У відкритому листі зазначається, що ще у березні 2022 року організатори бієнале заявляли про відмову від співпраці з російськими державними установами та делегаціями, поки триває війна.

На думку авторів звернення, участь Росії у міжнародних культурних подіях під час війни неминуче має політичне значення і може сприяти легітимізації агресії.

