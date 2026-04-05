ТСН у соціальних мережах

«Сильна Україна мало кому потрібна»: Буданов про позицію Угорщини та Словаччини

Кирило Буданов спрогнозував кінець антиукраїнського курсу Угорщини і Словаччини.

Буданов про владу в Угорщині та відносини зі Словаччиною: «Ніщо не вічне»

Буданов про владу в Угорщині та відносини зі Словаччиною: «Ніщо не вічне» / © ТСН

Нинішній політчний курс офіційного Будапешта, спрямований на критику України, який часто дисонує з загальноєвропейською підтримкою Києва, є тимчасовим явищем.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє LIGA.net.

«Ніщо не вічне — ні влада в Угорщині, ні ця ситуація, яка склалася зараз», — сказав Буданов.

Також він звернкув увагу на Словаччині, яка зараз дедалі частіше критикує Україну, але раніше надавала повну підтримку. Словаччина прийняла велику кількість українців на початку повномасштабної війни й залишається партнером у багатьох проєктах.

«Вони мають певні в своєму розумінні причини вчиняти саме так саме зараз. Але цей національний інтерес може змінюватися, при чому досить швидко», — пояснив Буданов.

На думку голови ОП, багато проблем створюються навмисно, аби завадати розвитку нашої держави.

«Сильна Україна мало кому потрібна, будемо йти вгору, таких штучно створених проблем буде з’являтися більше і більше», — сказав він.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Орбан відкрито заступився за Росію та шокував новою заявою.

Нагадаємо, Угорщина послідовно блокує виділення Україні 90 млрд євро кредиту на 2026-2027 роки, рішення про який ухвалили ще в грудні минулого року.

