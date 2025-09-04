Війська для підтримки України нададуть 26 країн: що це передбачає

Засідання коаліції охочих у Парижі / © Офіс президента України

Взяти участь у силах підтримки в Україні після війни, зобов’язалися 26 європейських країн.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції з Володимиром Зеленським.

За його словами, 26 країн зобов’язалися взяти участь у силах підтримки в Україні, чи то наземним, морським, чи повітряним шляхом, після війни.

«Насправді у нас сьогодні є 26 країн, інші також визначать свою позицію надалі. Вони вирішили залучити своїх військових в Україні на землі чи в повітрі, чи в морі для того, щоб гарантувати безпеку українців. Це буде день, який настане після припинення вогню чи після миру», — каже президент Франції.

Він уточнив, що ці війська не будуть вести жодної війни проти Росії, але ці сили «мають гарантувати мир» і «дуже чітко подати стратегічний сигнал».

За словами Макрона, європейські війська будуть розміщені не на лінії фронту, а в «географічних локаціях, які надалі будуть визначені».

«Вони матимуть на меті запобігти будь-якій повторній агресії та гарантувати безпеку Україні», — підсумував очільник Франції.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що учасники «коаліції рішучих» обговорили створення багатонаціональних сил для України.