Символічні речі: Зеленський і Трамп обмінялися подарунками у Білому домі

Зустріч у Білому домі 18 серпня

Реклама

Президент України Володимир Зеленський подарував главі США Дональду Трампу ключку для гри в гольф від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева. Українському лідеру очільник Штатів вручив символічні ключі від Білого дому.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Як розповів Зеленський, воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, коли рятував побратимів. Гольф став для Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу, як фізичну, так і емоційну. Зеленський також показав звернення військового до глави Штатів з проханням допомогти Україні закінчити війну, що важливо — справедливим і тривалим миром. Трамп подякував за презент та записав відео Картавцеву у відповідь.

Реклама

У свою чергу, президент США подарував українському головнокомандувачу символічні ключі від Білого дому.

Крім того, Трамп показав Зеленському та Макрону свою колекцію картузів під час їхнього візиту до Білого дому.

Трамп показав свою колекцію

Раніше йшлося про те, що резидент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів важливі переговори з американським президентом Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів. Передовсім йшлося про ситуацію на полі бою, кроки для наближення миру, гарантії безпеки, повернення українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних, яких утримує Росія.

Також президент США підтримав ідею проведення зустрічі на рівні лідерів для розв'язання найчутливіших питань. Зеленський подякував президенту США та усім партнерам, які брали участь у зустрічі.

Реклама

«Сьогодні був важливий крок — демонстрація справжньої єдності між Європою та США. Лідери особисто приїхали підтримати Україну й обговорити все, що наблизить нас до реального миру та надійної безпекової архітектури, яка захистить Україну та всю Європу», — підсумував він.