Синдром Аспергера й доступ до держтаємниці: Безугла відповіла на закиди журналіста

Мар'яна Безугла

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Безугла заявила про наявність синдрому Аспергера і водночас підтвердила, що мала або має доступ до державної таємниці. Це суперечить наказу МОЗ, який обмежує допуск до секретної інформації при цьому діагнозі.

Про це написав журналіст Данило Мокрик у своєму дописі 27 липня, посилаючись на наказ Міністерства охорони здоров’я.

У документі МОЗ зазначено, що особа з таким діагнозом може отримати доступ до держтаємниці лише у разі стійкої ремісії протягом п’яти років, підтвердженої лікарем-психіатром. Синдром у переліку має код МКХ F 8.

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Мокрик публічно звернувся до Безуглої з трьома запитаннями:

Чи мала вона допуск до держтаємниці під час роботи у Верховній Раді? Чи має офіційний діагноз? Чи надавав лікар підтвердження про ремісію?

Відповідь Безуглої. / © Скріншот

У відповідь Безугла підтвердила наявність або колишню наявність доступу до держтаємниці, однак коментувати офіційність діагнозу відмовилась:

“Це не ваша справа”.

Щодо ремісії, депутатка обмежилась формулюванням, що синдром Аспергера — це не психічне захворювання. У коментарі також пролунала критика на адресу журналіста:

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“Дивує, що позиціонуючи себе прогресивною частиною суспільства, ви зразу “з ноги” беретесь за стигматизацію… Ганьба”.

Пізніше Безугла опублікувала допис у своєму Telegram-каналі, де назвала Мокрика “львівською шляхтою” та заявила, що він “натхненно пакує “унтерменш””. Вона знову підкреслила, що розлад аутистичного спектра (РАС) — не є психічною хворобою.

У відповідь Мокрик заявив, що офіційність діагнозу — питання не лише приватне, а й суспільно важливе. Якщо діагноз дійсно був встановлений, на його думку, виникає питання щодо дотримання чинного законодавства. Якщо ж — ні, то, як пише журналіст:

“Вона собі його придумала сама… й завдає шкоди людям із РАС, пояснюючи свою… кхм… специфічну поведінку розладом”.

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Раніше Безугла заявила, що має синдром Аспергера або “нейровідмінне мислення”, пояснюючи цим структурність мислення, інакше виражені емоції та високий поріг страху.

Крім того, нардепка Мар’яна Безугла, яка днями прийшла на мітинг проти закону щодо НАБУ і САП, закликала до відставки головкома Сирського.