Міністр оборони України Рустем Умєров / © Associated Press

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Міністр оборони України Рустем Умєров 1 травня оголосив про початок реорганізації закупівельної агенції Міноборони Державний оператор тилу (ДОТ). Її роботу буде синхронізовано із діяльністю Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яка займається забезпеченням зброєю української армії.

На пресконференції в Міноборони учасники процесу розповіли журналістам деталі цього процесу, який триватиме найближчі місяці.

Сергій Булавко, начальник головного управління контролю оборонних закупівель Міноборони, зазначив, що «реформування ДОТ має на меті зробити більш ефективним управління ресурсами і персоналом».

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Він нагадав, що об’єднання двох агенцій відбудеться після закінчення воєнного стану.

Під час перехідного періоду будуть підготовлені необхідні для цієї реформи нормативні документи.

З цією метою наказом міністра оборони вже створена спеціальна комісія.

Арсен Жумаділов, директор АОЗ і голова Комісії з реорганізації Державного оператора тилу для синхронізації всіх процесів між ДОТ та АОЗ зазначив, що метою є рух до стандартів НАТО.

«Таким стандартом є єдина інституція, яка закуповує все для Сил оборони», — зазначив Арсен Жумаділов.

За його словами, хоч об’єднання агенцій відбудеться після війни, готуватись до нього треба вже зараз.

Він пояснив, що після закінчення війни видатки на оборону зменшаться. Це означатиме, що утримання двох агенцій буде задорогим і тому недоцільним.

Станіслав Гайдер, голова наглядової ради Агенції оборонних закупівель: «Прозорий та ефективний механізм у закупівлях є дуже важливим. Тому рішення про синхронізацію діяльності агенцій повністю відповідає вимогам часу».

За його словами, наглядова рада АОЗ готова бути максимально включеною у цей процес.

Зараз триває розробка стратегії діяльності АОЗ, яка визначить показники та цілі на декілька років вперед.

Юлія Марушевська, член наглядової ради Державного оператора тилу, додала, що синхронізація процесів в ДОТ і АОЗ є можливістю для більш ефективних закупівель для Сил оборони.

«Кращі стандарти ДОТ мають бути перенесені до АОЗ. Разом з тим, до моменту об’єднання ДОТ буде працювати стало і ефективно», — сказала вона.