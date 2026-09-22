Сьогодні Трамп і Зеленський зустрінуться віч-на-віч: точний час та про що можуть домовитись

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН, де вже ввечері 22 вересня має відбутися його ключова зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Головними темами переговорів стануть безпекові рішення, посилення української ППО та можливе енергетичне перемир’я.

Усе про зустріч Зеленського і Трампа сьогодні читайте на ТСН.ua.

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Зустріч Зеленського і Трампа — точний час

Згідно з розкладом президента США, зустріч Трампа та Зеленського запланована на 13:15 за місцевим часом. У Києві на той момент буде 20:15. Переговори мають тривати близько години.

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Запланована зустріч із Зеленським у розкладі Трампа / © скриншот

Зеленський вже у США — з ким ще зустрінеться і що обговорить

Близько 5:00 Зеленський повідомив, що вже прибув до Нью-Йорка разом із першою леді та дипломатичною командою.

Під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН український лідер планує провести близько 20 зустрічей. Зокрема, йдеться про переговори з президентом США, європейськими лідерами, сенаторами та членами Палати представників американського Конгресу, очільниками міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів.

За словами Зеленського, до підписання також підготовлена нова Drone Deal (дронова угода).

«Звісно, перший пріоритет України — наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів», — йдеться в повідомленні глави держави.

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Зеленський також зазначив, що, як і торік, у Нью-Йорку відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи. За його словами, очікується широке представництво країн на високому рівні.

Володимир та Олена Зеленські прибули до США / © Володимир Зеленський

Перша леді Олена Зеленська під час візиту виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету, а також представить на майданчику ООН результати Саміту перших леді та джентльменів.

Крім того, у першої леді заплановані зустрічі з представниками американського бізнесу та філантропами, присвячені підтримці проєктів Фундації Олени Зеленської. Також вона проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з дружиною прем’єр-міністра Великої Британії та президентом Світового банку.

Зеленський і Трамп говоритимуть про енергетичне перемир’я

За інформацією видання The Guardian, Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

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Напередодні український президент повідомив, що переговорний процес триває і «на столі є ідеї» щодо деескалації. Він наголосив, що Росія має припинити атаки на українську енергетичну систему, критичну інфраструктуру та продовольчий експорт. Після цього Україна, за словами Зеленського, готова зробити відповідні кроки.

Останніми днями Трамп неодноразово говорив про українські удари по російських нафтопереробних підприємствах. Під час візиту до Ірландії він закликав Зеленського «припинити вибивати дизельне паливо в Росії», пов’язавши такі атаки з дефіцитом пального.

The Guardian також зазначає, що питання дизелю було серед ключових тем під час телефонної розмови Трампа із Зеленським 20 вересня.

Водночас ще минулого тижня президент США заявляв, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російських енергооб’єктах, тоді як Москва мала відмовитися від атак на українські. Однак, за даними видання, відповідної домовленості тоді не досягли. Натомість російські удари по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі України продовжилися.

Нагадаємо, за даними The Guardian, під час зустрічі Трамп має намір закликати Зеленського припинити удари по російських НПЗ через побоювання глобального дефіциту та зростання цін на дизельне пальне. У відповідь Зеленський допустив припинення таких атак, але за умови взаємного припинення російських ударів по українській енергетиці та критичній інфраструктурі. За словами української сторони, переговори лідерів держав можуть завершитися домовленістю про енергетичне та морське перемир’я.

Зауважимо, перед зустріччю Трампа із Зеленським віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очікує «гарного прогресу». Він визнав складність завершення війни в Україні, але висловив упевненість, що проблему буде вирішено.

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