Україна повертається до Сирії: про що домовилися сторони

Україна та Сирія домовилися відновити роботу посольств і розширити співпрацю. Наразі триває практична підготовка: формується штат, шукають приміщення та реалізується план запуску дипустанови.

Автор публікації
Кирило Шостак
Георгій Тихий

Георгій Тихий / © МЗС України

Україна та Сирія домовилися відновити повноцінні дипломатичні відносини та відкрити посольства в Києві й Дамаску.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу в МЗС, передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Сторони погодили відкриття дипломатичних представництв у столицях обох країн. Україна вже отримала офіційну згоду Сирії на запуск посольства в Дамаску ще на початку 2026 року.

«Ми домовилися про відкриття та відновлення роботи посольств України і Сирії в Дамаску та Києві», — повідомили під час брифінгу.

Наразі триває практична підготовка: формується штат, шукають приміщення та реалізується план запуску дипустанови.

Сирійська сторона, своєю чергою, підтвердила готовність найближчим часом відкрити посольство в Києві.

«Відкриття взаємних дипломатичних установ позначить новий етап розвитку відносин із Сирією», — зазначили в МЗС.

Окремо під час переговорів обговорили тристоронній формат Україна–Сирія–Туреччина, який може стати важливим майданчиком для співпраці.

«Цей формат має значний потенціал для забезпечення стабільності між Чорним і Середземним морями», — наголосили дипломати.

За їхніми словами, такий трикутник може стати важливим зв’язком між Європою, Чорноморським регіоном і Близьким Сходом.

Україна та Сирія — останні новини

Після відновлення діалогу між Україною та Сирією обсяги торгівлі між країнами вже зросли у дев’ять разів. Сторони також обговорили розвиток морських маршрутів, безпекову співпрацю та продовольчу ініціативу «Зерно з України».

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Сирії, щоб зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

