Україна повертається до Сирії: про що домовилися сторони
Україна та Сирія домовилися відновити роботу посольств і розширити співпрацю. Наразі триває практична підготовка: формується штат, шукають приміщення та реалізується план запуску дипустанови.
Україна та Сирія домовилися відновити повноцінні дипломатичні відносини та відкрити посольства в Києві й Дамаску.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу в МЗС, передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.
Сторони погодили відкриття дипломатичних представництв у столицях обох країн. Україна вже отримала офіційну згоду Сирії на запуск посольства в Дамаску ще на початку 2026 року.
«Ми домовилися про відкриття та відновлення роботи посольств України і Сирії в Дамаску та Києві», — повідомили під час брифінгу.
Наразі триває практична підготовка: формується штат, шукають приміщення та реалізується план запуску дипустанови.
Сирійська сторона, своєю чергою, підтвердила готовність найближчим часом відкрити посольство в Києві.
«Відкриття взаємних дипломатичних установ позначить новий етап розвитку відносин із Сирією», — зазначили в МЗС.
Окремо під час переговорів обговорили тристоронній формат Україна–Сирія–Туреччина, який може стати важливим майданчиком для співпраці.
«Цей формат має значний потенціал для забезпечення стабільності між Чорним і Середземним морями», — наголосили дипломати.
За їхніми словами, такий трикутник може стати важливим зв’язком між Європою, Чорноморським регіоном і Близьким Сходом.
Україна та Сирія — останні новини
Після відновлення діалогу між Україною та Сирією обсяги торгівлі між країнами вже зросли у дев’ять разів. Сторони також обговорили розвиток морських маршрутів, безпекову співпрацю та продовольчу ініціативу «Зерно з України».
Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Сирії, щоб зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.