Сирського можуть замінити: FT повідомило про несподівані зустрічі Зеленського з командирами

Володимир Зеленський і Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

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У Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента.

За інформацією співрозмовника виданнями, цими вихідними Володимир Зеленський проводить зустрічі з військовими командирами. Під час них президент заслуховує доповіді про ситуацію на фронті, а також спілкується з імовірними претендентами на посаду головнокомандувача Збройних сил.

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Financial Times наголошує, що рішення щодо можливої зміни керівництва армії можуть ухвалити лише за наявності кандидата, здатного забезпечити безперервне управління військами на понад 1200-кілометровій лінії фронту.

Зазначається, президент почав розглядати можливість звільнення Сирського після того, як протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова «переросли у ширшу кампанію проти головнокомандувача».

Федоров і Сирський, йдеться у статті NYT, мали кардинально різне бачення майбутнього ведення війни. Колишній міністр оборони робив ставку на розвиток БпЛА, автоматизацію та нові технології. Натомість генерал Олександр Сирський дотримується більш традиційної військової моделі, що передбачає значну роль піхоти та артилерії.

У матеріалі наголошується, що раптове звільнення Федорова стало несподіванкою не лише для українського політичного середовища, а й для західних партнерів України.

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Водночас наразі ані в Офісі президента, ані в Генеральному штабі ЗСУ оприлюднену інформацію не коментували.

Конфлікт Сирського і Федорова

Після відставки Федорова у медіа з’явилася інформація, що президент Володимир Зеленський не міг далі миритися із напругою між ним та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами джерел, це кадрове рішення нібито далося главі держави непросто.

Водночас The New York Times пише, що зусилля Михайла Федорова з масштабування виробництва та застосування дронів могли стати одним із чинників, що вплинули на його відставку. Ба більше — тодішній міністр оборони України опинився у центрі внутрішнього протистояння між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Після появи чуток у медіа Федоров прокоментував причини напруження у відносинах із головкомом Олександром Сирським. За його словами, команда Міністерства оборони зіткнулася з ситуацією, коли запропоновані ініціативи фактично блокувалися.

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