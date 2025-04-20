Сирський доповів Зеленському, яка наразі ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський

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Попри обіцянки припинити вогонь на Великдень, росіяни продовжують масовані штурми й обстріли з важкої зброї, повідомив Головком ЗСУ.

Про це доповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«На жаль, зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 — саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами», — розповів він.

За його словами, найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку. Заяви Путіна про «великоднє перемир’я» виявилися брехнею — бойові дії тривають на Курському, Сіверському та інших напрямках Донеччини.

Він повідомив, що у районі Торецька під час бойових дій українські підрозділи потрапили в засідку ворога. На жаль, є втрати серед особового складу. Українське командування запевняє: відповідальність російських загарбників за це буде неминучою.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив справжні мотиви Кремля та наслідки «Великодного перемир’я».

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