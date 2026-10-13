Сирський порушив мовчання про звільнення: що насправді сталося між ним і Федоровим

Федоров і Сирський. / © ТСН

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що особистого конфлікту з тодішнім міністром Михайлом Федоровим не було. Причиною непорозумінь стали підходи до фінансування військових потреб і закупівлі озброєння.

Про це ексголовком заявив в інтерв’ю BBC News Україна.

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За словами Сирського, Федоров віддавав перевагу закупівлі окремих типів безпілотників, не враховуючи повною мірою потреби, які визначав Генеральний штаб.

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«Як такого у нас конфлікту не було. Були протиріччя щодо фінансування потреб армії і закупівлі відповідно того озброєння і боєприпасів, які потрібні збройним силам», — розповів він.

Через такий підхід, зауважив Сирський, виник дисбаланс між закупівлею, реальними потребами військових і постачанням озброєння на фронт. Особливо це стосувалося наземних роботизованих комплексів. Ексголовком пояснив, що військовий бюджет має розподілятися збалансовано — на всі необхідні армії засоби. Натомість, з його слів, кошти могли спрямовувати на закупівлю БпЛа на весь рік, тоді як інші необхідні позиції залишалися без фінансування.

«Проблема була в тому, що міністр оборони проводив закупівлю певних видів озброєння, в першу чергу дронів, і віддавав перевагу певним видам цих дронів, ігноруючи потреби армії, які надавалися Генеральним штабом», — заявив Сирський.

Він також розповів про проблеми із забезпеченням далекобійними боєприпасами для артилері, адже спочатку на ці потреби виділяли лише 5–6% необхідного фінансування.

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«Суть проблеми була — не враховувалися інтереси військ», — наголосив Сирський, пояснюючи причини розбіжностей із тодішнім очільником Міноборони.

Нагадаємо, у липні 2026-го стало відомо про конфлікт між Федоровим і Сирським. у ЗМІ з’явилося чимало інформації про сварку між посаодовцями. Зокрема, медіа писали, що президент Володимир Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем Олександром Сирським.

Глава держави звільнив головкома своїм указом 22 липня. Іншим указом він звільнив Михайла Драпатого з посади командувача об’єднаних сил, а іншим — призначив його очільником ЗСУ.

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